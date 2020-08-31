В Алматы смягчены ограничительные меры
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно постановлению об ограничительных и карантинных мерах, разрешены: деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев.
Разрешена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий.
Разрешено посещение национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Чимбулак, Бутаковка, Алма-Арасан, радоновый источник для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров.
Разрешена деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы - не более 5 человек, по предварительной записи.
Разрешена деятельность объектов общественного питания в помещениях не более 30 посадочных мест, на открытом воздухе не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с установлением графика работы с 9 до 23-00 в будние, выходные и праздничные дни.
Допускается работа по доставке еды с 9 до 23-00 в будние, выходные и праздничные дни.
Разрешено функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-2 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.
Разрешена деятельность «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бобек».
Разрешена деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей).
Работа ЦОНов должна быть организована по предварительной записи с установлением графика работы с 9 часов до 20-00.
Введены следующие ограничительные меры в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан:
приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;
приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;
приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги;
приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;
приостановление работы саун;
приостановление работы аттракционов на открытом воздухе;
Ознакомиться с документом можно здесь.
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