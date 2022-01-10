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    12:59, 10 Январь 2022 | GMT +6

    В Алматы скончался сотрудник полиции

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы скончался заместитель начальника УП Турксибского района, полковник полиции Танат Назанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию подтвердили в Департаменте полиции города Алматы.

    «В 11:00 часов 10.01.2022 года в УП Турксибского района на рабочем месте до приезда скорой медицинской помощи скоропостижно скончался заместитель начальника УП полковник полиции Назанов Танат Жанбаевич, смерть констатирована в 11 часов, причина смерти «инфаркт», - сообщили в ведомстве.

    К сожалению, в эти дни при охране общественного порядка и защите конституционного строя страны от рук преступника погибли 16 сотрудников полиции, более 1 300 охранников и военнослужащих Национальной гвардии, Министерства обороны, а также специальных органов получили ранения.


    Теги:
    Происшествия, ЧС ЧП-2022 Алматы Правоохранительные органы
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