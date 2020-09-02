В Алматы ситуация по коронавирусу стабилизировалась

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы стабилизировалась. Об этом глава мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рассказал в прямом эфире программы «Акимат Live» на телеканале «Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате своевременно проведенных профилактических мероприятий в городе в текущем месяце отмечается снижение заболеваемости. Сейчас по городу Алматы зарегистрировано 14233 пациента. С положительным результатом коронавирусной инфекцией на сегодня - 8 человек. Если сравнить с прошлыми показателями, мы видим абсолютное снижение. К примеру, во время пика эпидемии ежедневно зарегистрировалась как минимум по 250 больных коронавирусной инфекцией. На сегодня число выздоровевших составляет 13360 человек. Это 94% от всего количества. Зарегистрированных с пневмонией в общем 705 человек. 11 больных. Здесь также мы наблюдается спад»,- отметил аким.

Между тем, аким города рассказал про сегодняшнюю наполняемость стационаров.

«Сейчас наполняемость коек составляет 18%. 3673 койки находятся в резерве. То есть 82% коек сейчас свободны. С учетом по завершению новых больниц до 1 октября эту цифру мы доведем 7 тысяч человек. В реанимации находятся 39 человек, на амбулаторном лечении 314 пациентов»,- сказал Бакытжан Сагинтаев.

Аким также напомнил горожанам не расслабляться и также соблюдать все меры санитарной безопасности.

«В общем сейчас эпидемиологическая ситуация стабильная. Но это не означает, что надо расслабиться. Вирус никуда не ушел, он рядом с нами. Если мы не будем придерживаться масочного режима, не будем соблюдать дистанцию и нарушать карантинные меры, то мы можем вернуть прежнюю ситуацию. Однако, мы не должны допустить такого ухудшения ситуации»,- отметил аким.