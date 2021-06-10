В Алматы сгорел склад

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупный пожар охватил ангарный склад по улице Бекмаханова, в Турксибском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Возгорание произошло около двух часов ночи. Бушующее пламя охватило порядка 300 квадратных метров. По словам службы охраны объекта, горел склад по хранению легковоспламеняющихся товаров. С огнем боролись восемь пожарных расчетов. В результате происшествия никто не пострадал», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Для выяснения причин и обстоятельств возгорания в управлении полиции Турксибского района проводится проверка.



