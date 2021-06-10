РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:35, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    В Алматы сгорел склад

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупный пожар охватил ангарный склад по улице Бекмаханова, в Турксибском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Возгорание произошло около двух часов ночи. Бушующее пламя охватило порядка 300 квадратных метров. По словам службы охраны объекта, горел склад по хранению легковоспламеняющихся товаров. С огнем боролись восемь пожарных расчетов. В результате происшествия никто не пострадал», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

    Для выяснения причин и обстоятельств возгорания в управлении полиции Турксибского района проводится проверка.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:07
    Добровольную накопительную систему «Келешек» внедрят в Казахстане в 2024 году
    Сегодня, 15:00
    Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане
    Сегодня, 14:46
    «Тараз» одержал победу и вышел в финал Кубка РК по футболу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!