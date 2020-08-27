В Алматы сформируют запасы социально значимых лекарств до февраля 2021 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы сформируют запасы социально значимых лекарств до февраля 2021 года. Сейчас запасы на складах составляют почти 6 миллионов упаковок лекарств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня запасы на складах - 5,9 миллионов упаковок, в аптеках-партнерах - более 1 миллиона упаковок указанных 69 препаратов и изделий, дефицита по наиболее востребованным лекарственным средствам не имеется», - сказала на брифинге заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алматы Карлыгаш Абдижаббарова.

Кроме того, акимат Алматы с учетом сохраняющихся рисков в поставках лекарств в осенне-зимний сезон подъема заболеваемости на городском уровне создал стабилизационный фонд по лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения.

Для этой цели из местного бюджета выделены средства в размере 10 млрд тенге, что позволяет сформировать необходимые запасы из 69 наименований продукции до февраля 2021 года.

«Основная задача данного фонда - бесперебойное обеспечение социально значимыми лекарственными средствами как частных аптечных сетей (5 млрд тенге), так и объектов стационарного лечения (5 млрд тенге)», - сказала Карлыгаш Абдижаббарова.

По ее словам, для обеспечения объектов стационарного лечения в рамках стабфонда предусмотрены 5 млрд тенге, из которых 2,9 млрд тенге будут направлены на закуп препаратов для инфекционных и провизорных стационаров, 893 млн тенге - для поликлинической сети, предусмотренных в рамках установленного тарифа Фонда обязательного медицинского страхования.

На оставшиеся 1,2 млрд тенге будут сформированы запасы средств индивидуальной защиты для медработников и других наиболее востребованных стационарных препаратов. За счет данного запаса будет осуществлена оперативная поставка в инфекционные и провизорные больницы на случай срыва в поставках лекарств со стороны ТОО «СК-Фармация». Определены перечень и объемы необходимых препаратов, средств индивидуальной защиты.