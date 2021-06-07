В Алматы сформировался коллективный иммунитет в 21% - Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Остановить пандемию коронавируса можно при помощи массовой вакцинации. Об этом сегодня на пресс-конференции региональной службы коммуникаций напомнил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в мегаполисе вакцинированы 316 407 человек.

«За истекший период вакцинированы 316 407 человек, что составляет 16% от населения города + 5% переболевших, ввиду чего сформировался коллективный иммунитет в 21%», - сказал в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Как отметил Ж. Бекшин, в Казахстане вакцинацию населения против КВИ начали с групп населения зоны риска: медицинские работники, участковая полиция, работники акиматов, работники коммунальных служб, общепита, торговли.

При этом из общего количества вакцинированных прививки получили 32 758 человек старше 60 лет, или более 12%.

Жандарбек Бекшин призвал горожан вакцинироваться, так как этот процесс весьма важен для формирования коллективного иммунитета. Он призвал поддержать прививочную кампанию уже сейчас, чтобы к осени сформировать коллективный иммунитет.

«Это ответственность за себя, за своих близких. Участие вакцинации каждого очень важно. Нужно помнить, что многие люди тяжело переносят заболевание, от нас зависит их здоровье», - сказал Ж. Бекшин.

За 6 июня в городе зарегистрировано 143 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 118 случаев с симптомами и 25 - без симптомов.

На сегодня имеется возможность выбора вакцин: Спутник-V – 22 040 доз, QazVac –815 доз, Hayat-Vax – 18 293 доз.