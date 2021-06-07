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    14:28, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    В Алматы сформировался коллективный иммунитет в 21% - Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Остановить пандемию коронавируса можно при помощи массовой вакцинации. Об этом сегодня на пресс-конференции региональной службы коммуникаций напомнил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день в мегаполисе вакцинированы 316 407 человек.

    «За истекший период вакцинированы 316 407 человек, что составляет 16% от населения города + 5% переболевших, ввиду чего сформировался коллективный иммунитет в 21%», - сказал в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

    Как отметил Ж. Бекшин, в Казахстане вакцинацию населения против КВИ начали с групп населения зоны риска: медицинские работники, участковая полиция, работники акиматов, работники коммунальных служб, общепита, торговли.

    При этом из общего количества вакцинированных прививки получили 32 758 человек старше 60 лет, или более 12%.

    Жандарбек Бекшин призвал горожан вакцинироваться, так как этот процесс весьма важен для формирования коллективного иммунитета. Он призвал поддержать прививочную кампанию уже сейчас, чтобы к осени сформировать коллективный иммунитет.

    «Это ответственность за себя, за своих близких. Участие вакцинации каждого очень важно. Нужно помнить, что многие люди тяжело переносят заболевание, от нас зависит их здоровье», - сказал Ж. Бекшин.

    За 6 июня в городе зарегистрировано 143 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 118 случаев с симптомами и 25 - без симптомов.

    На сегодня имеется возможность выбора вакцин: Спутник-V – 22 040 доз, QazVac –815 доз, Hayat-Vax – 18 293 доз.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Алматы
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