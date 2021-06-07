В Алматы сформировался коллективный иммунитет в 21% - Жандарбек Бекшин
На сегодняшний день в мегаполисе вакцинированы 316 407 человек.
«За истекший период вакцинированы 316 407 человек, что составляет 16% от населения города + 5% переболевших, ввиду чего сформировался коллективный иммунитет в 21%», - сказал в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.
Как отметил Ж. Бекшин, в Казахстане вакцинацию населения против КВИ начали с групп населения зоны риска: медицинские работники, участковая полиция, работники акиматов, работники коммунальных служб, общепита, торговли.
При этом из общего количества вакцинированных прививки получили 32 758 человек старше 60 лет, или более 12%.
Жандарбек Бекшин призвал горожан вакцинироваться, так как этот процесс весьма важен для формирования коллективного иммунитета. Он призвал поддержать прививочную кампанию уже сейчас, чтобы к осени сформировать коллективный иммунитет.
«Это ответственность за себя, за своих близких. Участие вакцинации каждого очень важно. Нужно помнить, что многие люди тяжело переносят заболевание, от нас зависит их здоровье», - сказал Ж. Бекшин.
За 6 июня в городе зарегистрировано 143 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 118 случаев с симптомами и 25 - без симптомов.
На сегодня имеется возможность выбора вакцин: Спутник-V – 22 040 доз, QazVac –815 доз, Hayat-Vax – 18 293 доз.