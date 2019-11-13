Новости
В Алматы ряд зданий временно отключили от теплоснабжения
13 Ноября 2019 12:42
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На несколько часов часть жителей Алмалинского района Алматы останутся без отопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеДома в Алматы сегодня подключат к отоплению С теплоснабжением социальных объектов проблем не будет — Минэнерго РК Как проходит подготовка к отопительному сезону в Казахстане
Временное отключение связано с профилактическими работами.
«В ходе проведения обхода и осмотра, согласно регламентным работам, было зафиксировано парение трубопровода. Для предотвращения выброса теплоносителя будут проведены профилактические работы»,- говорится в сообщении.
Планируется, что ограничение подачи тепла продлится с 12 часов до 20 часов 13 ноября. Ограничение затронет ряд зданий в квадрате улиц Толе би - Гайдара - Розыбакиева - Райымбека.
Ключевые слова: Алматы, ЖКХ, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Специалисты ДЧС Алматы предлагают запретить использование газовых установок без газоанализаторов
- 6 человек отравились природным газом в Алматы
- До 30% ожогов получил житель Алматы при хлопке газа
- Пожар на АЗС в Алматы ликвидирован
- Крупный пожар в Алматы: горит АЗС
- Большая вода: в Венеции объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047