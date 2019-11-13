В Алматы ряд зданий временно отключили от теплоснабжения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На несколько часов часть жителей Алмалинского района Алматы останутся без отопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Временное отключение связано с профилактическими работами.

«В ходе проведения обхода и осмотра, согласно регламентным работам, было зафиксировано парение трубопровода. Для предотвращения выброса теплоносителя будут проведены профилактические работы»,- говорится в сообщении.

Планируется, что ограничение подачи тепла продлится с 12 часов до 20 часов 13 ноября. Ограничение затронет ряд зданий в квадрате улиц Толе би - Гайдара - Розыбакиева - Райымбека.