+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 6 °С
USD 388.81 EUR 429.01
RUB 6.08 CNY 55.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы ряд зданий временно отключили от теплоснабжения

13 Ноября 2019 12:42
Поделиться:
В Алматы ряд зданий временно отключили от теплоснабжения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На несколько часов часть жителей Алмалинского района Алматы останутся без отопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Более 5 км теплосетей модернизируют в Петропавловске
Дома в Алматы сегодня подключат к отоплению С теплоснабжением социальных объектов проблем не будет — Минэнерго РК Как проходит подготовка к отопительному сезону в Казахстане

Временное отключение связано с профилактическими работами.

«В ходе проведения обхода и осмотра, согласно регламентным работам, было зафиксировано парение трубопровода. Для предотвращения выброса теплоносителя будут проведены профилактические работы»,- говорится в сообщении.

Планируется, что ограничение подачи тепла продлится с 12 часов до 20 часов 13 ноября. Ограничение затронет ряд зданий в квадрате улиц Толе би - Гайдара - Розыбакиева - Райымбека.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, ЖКХ, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив