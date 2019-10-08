В Алматы ректор КазНУ рассказал о стратегических задачах университета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ректор Казахского Национального университета имени аль-Фараби Галымкаир Мутанов провел ежегодную встречу-отчет перед населением, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава вуза отметил, что КазНУ им. аль-Фараби нацелен войти в топ лучших вузов мира.

«Ведущие университеты мира, формируя человеческий капитал и являясь точками роста инновационной экономики, определяют развитие своих стран и целых регионов», - сказал Галымкаир Мутанов.

В 2019 году КазНУ в международном рейтинге QS первым из вузов Центральной Азии занял 207 место среди лучших университетов мира.

Сейчас университет трансформируется в исследовательский вуз по концепции «Университет 4.0», которая базируется на симбиозе высокотехнологической и духовно-нравственной платформ и нацелена на воспитание нового поколения высококлассных специалистов. Эта модель была представлена в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, после чего ее рекомендовали для широкого распространения на международном уровне.





Также запущена первая на постсоветском пространстве магистерская программа по исламским финансам, разработанная совместно с МФЦА и Университетом Бенхалиф (Катар).

Сейчас учеными университета выполняются порядка 460 научных проектов, общий объем финансирования которых превысил 4,6 млрд тенге.

В настоящее время ведется работа по привлечению зарубежных инвестиций для строительства современной клиники с научно-исследовательской лабораторией, а также студенческого общежития и других объектов.

Университет в рамках программы «Рухани жаңғыру» формирует высокие духовно-нравственные ценности молодежи.





«В рамках программы «Рухани жаңғыру» КазНУ совместно с Альянсом цивилизаций ООН реализует международный проект «Формирование граждан добродетельного общества. Миссия современных университетов». Создано 12 зарубежных научно-образовательных центров Аль-Фараби, где изучаются казахский язык и культура казахского народа, ведется работа по созданию на их базе филиалов КазНУ»,- отметил ректор.

В рамках празднования 1150-летия великого мыслителя аль-Фараби КазНУ запускает республиканский челлендж добрых дел «Qaiyrymdy Qazaqstan», призванный способствовать формированию созидательной социальной среды.

В завершение встречи глава вуза выслушал собравшихся преподавателей, студентов, родителей и принял во внимание их предложения.