В Алматы разыграют ценные призы среди вакцинированных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 20 ценных призов разыграют среди вакцинированных в ближайшие пять дней в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимат Жетысуского района объявил о начале лотереи среди тех, кто поставит первый компонент вакцины против COVID-19. Таким образом местные исполнительные органы хотят популяризировать массовую вакцинацию в Алматы.

«Для участия в лотерее необходимо получить первый компонент вакцины с 29 мая по 4 июня 2021 года в центрах вакцинации Жетысуского района. Итоги будут подведены 5 июня в субботу», - сообщили в акимате района.

Победитель будет не один, а сразу 21 человек. Среди привитых разыграют сотовый телефон, а также пять дополнительных призов, холодильник, горный велосипед и т.д.

Прививка от COVID-19 играет важную роль в формировании коллективного иммунитета, который должен свести эпидемию на нет. Чтобы ускорить темпы вакцинации, в Алматы проводятся различные поощрительные акции, инициированные самими предпринимателями.

В двух ТРЦ 1 июня уже разыграли сотовые телефоны, бытовую технику, сертификаты в рестораны, а также скидочные карты. Такая практика существует в США, Европе и России.