В Алматы развернуто самое большое число коек для пациентов с КВИ – Минздрав

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы, который находится в «красной» зоне по коронавирусу, на сегодня развернуто самое большое число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией – 5 180, что составляет 22% от общего коечного фонда страны, передает МИА «Казинформ».

Алматы на протяжении двух последних недель находится в неблагополучной зоне по росту заболеваемости КВИ и количеству тяжелых пациентов. Так, по состоянию на 25 марта текущего года анализ коечного фонда показывает, что в Алматы развернуто самое большое число коек для пациентов с КВИ – 5 180 коек, это 22% от общего коечного фонда страны. Число пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 1 847 человек, занятость коек – 36%.

Так, в одном из крупных городских стационаров – многопрофильной клинической больнице №7, где в ходе рабочей поездки побывал министр здравоохранения Алексей Цой, на сегодня развернуто 722 койки. В среднем за сутки сюда поступают до 250-300 пациентов с различной тяжестью состояния. Ежегодное количество обращений составляет более 77 тысяч человек. Из них в среднем госпитализируются 30% - это более 23 тысяч человек. 80% госпитализаций в стационар являются экстренными и 20% - плановыми.

В ходе посещения клиники А. Цой отметил важность обеспечения доступа к качественной стационарной помощи для пациентов с КВИ, особенно нуждающихся в интенсивной терапии. Министр здравоохранения указал на необходимость привлечения к консультативной помощи для тяжелых пациентов самых лучших докторов страны различного профиля, имеющих опыт оказания медпомощи в условиях реанимации.

Ранее сообщалось , что сегодня министр здравоохранения Алексей Цой посетил с рабочей поездкой город Алматы, в ходе которой он ознакомился с текущей эпидситуацией и поставил задачи по повышению эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией.





Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации 10 марта 2021 года Алматы перешел в «красную» зону по коронавирусу.



