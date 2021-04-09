В Алматы развернуто почти 200 прививочных пунктов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ожидается поступление более 400 тысяч доз вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего за весь период с 1 февраля по 8 апреля провакцинировано - 49 160 человек. Из них 12 281 получили оба компонента вакцины. За прошедшие сутки прививку получили 1 180 человек. Из вакцинированных: медицинские работники - 10 263, педагоги - 8 285, сотрудники правоохранительных структур - 5 982, государственные служащие—307, лица с хроническими заболеваниями—4 567 и иные категории населения Алматы», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Накануне получены 5 и 6 транш вакцин в количестве 18 000 и 29 000 доз. В ближайшие дни ожидается еще несколько поступлений в общем количестве 424 тысячи доз вакцины.

Прививочные пункты – 198, развернуты во всех поликлиниках УОЗ и в частных медцентрах, на 20 объектах (ТРЦ, рынки, ЦОН), а также во Дворце Республики. Всего планируемое количество прививочных пунктов—250

«В Алматы насчитывается около 2 млн жителей. Из них, если исключить количество детей до 18 лет, теоретически, может быть провакцинировано 50 % жителей. Коллективный иммунитет от коронавируса, по словам профессора микробиологии института «Гамалеи» Александра Гинцбурга, требует иммунизации 75% населения», - отметили в управлении.

Прививочные кабинеты оборудованы по всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. О допуске к вакцинации получено разрешение ДСЭК Алматы.

Медицинские работники задействованные в пунктах вакцинации — 2 250 (из них 250 врачей, 1 000 среднего медицинского персонала, 1 000 регистраторов), а также волонтеров в количестве - 1 200 человек.

В данное время ведется разъяснительная работа среди населения о записи на вакцинацию, чтобы исключить создание «живых очередей». Запись и получение прививки по документам, удостоверяющим личность, чтобы один зарегистрированный желающий, не приводил с собой целую семью. Каждый записывается отдельно. Таким образом, соблюдается временной алгоритм вакцинации.