В Алматы рассказали, в каком возрасте и где чаще заражаются коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Наиболее предрасположены к заражению коронавирусом жители Алматы в возрасте от 20 до 39 лет. Об этом в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста. Таковы результаты проведенного анализа эпидемиологов Алматы за последние две недели.

«Увеличилась заболеваемость детей в возрасте до 14 лет - на 3,3%. Это следствие заражений в учебных заведениях и в семьях. Чаще всего коронавирусной инфекцией заражаются граждане 20-39 лет - 28%, в возрасте 40-59 лет - 22% и лица старше 60 лет – 23%», - отметила А. Калыкова.

Заместитель руководителя ДСЭК Алматы считает, что избежать заражения хотя и трудно, но возможно при соблюдении должных мер и самодисциплины. Гражданам необходимо соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты, не посещать места массового скопления людей.

А. Калыкова назвала наиболее вероятные места заражения коронавирусом в Алматы. К примеру, эпидемиологи отмечают рост заражений на объектах торговли – на 3%, в продуктовых торговых сетях, супермаркетах и гипермаркетах – на 2,5%, во внутриквартальных непродуктовых магазинах – на 1,7%, в метро – на 0,6%, на объектах общепита (рестораны, кафе, ночные клубы) – на 0,8%, в банях-саунах – на 0,5%, а также на 0,1% в таких объектах, как аптеки, медицинские учреждения, банки, почта, парки отдыха.

«На сегодня основными местами заражения являются объекты торговли – 35%, общественный транспорт – 19%, контакты в семьях – 18,4%, рынки – 9 %», - сообщила А. Калыкова.

Она также отметила, что алматинцам нельзя преждевременно расслабляться, так как ситуация с коронавирусом напряженная. Уже известно, что эпидемия может смениться со снижения заболеваемости на большой подъем.