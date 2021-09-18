В Алматы рассказали о темпах вакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 16 сентября зарегистрирован 651 случай коронавирусной инфекции (местные), из них 601 случай с симптомами и 50 без симптомов.

«Выписано всего 264, поступил 261. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) находятся 2 738 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 265. На ИВЛ – 48, на неинвазивной ИВЛ – 121, High flow занято – 84 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 6 019 пациента, симптомами – 5 866 с легкой и средней степенью, без симптомов – 153.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 3 065 человек, вторым компонентом – 4 157 человек.

На 16 сентября вакцинировано первым компонентом 922 972 человека, вторым компонентом 811 943 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 116 295 человек.