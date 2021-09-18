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    19:54, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Алматы рассказали о темпах вакцинации

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 16 сентября зарегистрирован 651 случай коронавирусной инфекции (местные), из них 601 случай с симптомами и 50 без симптомов.

    «Выписано всего 264, поступил 261. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) находятся 2 738 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 265. На ИВЛ – 48, на неинвазивной ИВЛ – 121, High flow занято – 84 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 6 019 пациента, симптомами – 5 866 с легкой и средней степенью, без симптомов – 153.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 3 065 человек, вторым компонентом – 4 157 человек.

    На 16 сентября вакцинировано первым компонентом 922 972 человека, вторым компонентом 811 943 человек.

    Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 116 295 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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