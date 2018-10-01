В Алматы расширяется перечень проектов ГЧП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На сайте электронного правительства опубликован проект изменений в решение маслихата Алматы «Об утверждении перечня местных проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации по городу Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пояснительной записке к проекту изменений говорится, что ряд управлений городского акимата обратились с просьбой о включении в перечень следующих проектов ГЧП:

1) «Озеленение территорий города Алматы»;

2) «Модернизация наружного освещения города Алматы»;

3) «Средний ремонт тротуаров, остановочных карманов и площадок в городе Алматы»;

4) «Реконструкция и эксплуатация имущественного комплекса Городской клинической больницы №5 города Алматы»;

5) «Комплексная система безопасности в государственных образовательных учреждениях города Алматы»;

6) «Строительство, эксплуатация, обслуживание линии легкорельсового транспорта (скоростного трамвая) в городе Алматы»;

7) «Организация управления многофункциональными комплексами Алматы Арена и Халык Арена»;

8) «Управление имущественными комплексами физкультурно-спортивных зон при школах в городе Алматы».

Вместе с тем, в городе уже реализуются семь проектов ГЧП: Управление велотреком с подготовкой велосипедистов; Управление имущественным комплексом государственного казенного коммунального предприятия «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2» («Спутник»); Управление имущественным комплексом физкультурно-спортивных зон при школах; Диспетчеризация общественного транспорта; Внедрение комплексной системы управления твердо-бытовыми отходами в городе Алматы; «Организация дошкольного воспитания и обучения в частных детских садах города Алматы»; «Текущий ремонт улично-дорожной сети города Алматы».

«В связи с чем, в целях приведения в соответствии с законодательством в сфере ГЧП, вносится на рассмотрение проект решения маслихата, которым предлагается наряду с 7 реализуемыми проектами ГЧП дополнить планируемые проекты ГЧП имеющие экономические заключения на инвестиционные предложения», - говорится в проекте.

Публичное обсуждение проекта продолжится до 15 октября.