В Алматы пройдет заседание Евразийского межправительственного совета: что обсудят премьеры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главы правительств стран Евразийского экономического союза соберутся на заседание Евразийского межправительственного совета 31 января в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии примут участие премьер-министры и главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Молдовы (на правах страны-наблюдателя), а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах. В его повестку включены 12 вопросов, касающиеся торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.

«Планируется обсудить ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международных практик и опыта многосторонних интеграционных объединений», - говорится на сайте Правительства РФ.

Также в этот день пройдет форум «Цифровое будущее глобальной экономики». Важнейшим мероприятием Форума станет пленарная сессия с участием премьер-министров Казахстана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана и России, а также Молдовы. Эксперты обсудят пути выстраивания коалиции и взаимодействия в сфере искусственного интеллекта и больших данных, необходимость создания инфраструктуры и продвижения технологий в этой области.



