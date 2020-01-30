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В Алматы пройдет заседание Евразийского межправительственного совета: что обсудят премьеры
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главы правительств стран Евразийского экономического союза соберутся на заседание Евразийского межправительственного совета 31 января в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В мероприятии примут участие премьер-министры и главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Молдовы (на правах страны-наблюдателя), а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.
Заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах. В его повестку включены 12 вопросов, касающиеся торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.
«Планируется обсудить ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международных практик и опыта многосторонних интеграционных объединений», - говорится на сайте Правительства РФ.
Также в этот день пройдет форум «Цифровое будущее глобальной экономики». Важнейшим мероприятием Форума станет пленарная сессия с участием премьер-министров Казахстана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана и России, а также Молдовы. Эксперты обсудят пути выстраивания коалиции и взаимодействия в сфере искусственного интеллекта и больших данных, необходимость создания инфраструктуры и продвижения технологий в этой области.
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