В Алматы пройдет второй инвестиционный форум Сentral Eurasian Venture Forum

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Холдинг MOST и Сингапурская инвестиционная платформа Investbanq (Paladigm Capital) проведут 2 июня 2023 года в городе Алматы ‒ Central Eurasian Venture Forum (далее CEVF) ‒ масштабное мероприятие для инвесторов, стартапов и других участников стартап экосистемы. В этом году форум расширил географию участников и охватывает всю Центральную Евразию, передает МИА «Казинформ».

Организаторы решили определить центральную тему, как «Человеческий капитал в эпоху искусственного интеллекта». Тем самым человеческий капитал остается важнейшим фактором для успешного функционирования любой организации. Несмотря на значительные достижения в области автоматизации и роботизации, умный и талантливый человек остается незаменимым ресурсом для достижения высокой производительности и конкурентоспособности. Данная философия отражает стартап культуру, которая активно растет и развивается в странах Центральной Евразии.

«2023 год стал революционным для развития искусственного интеллекта. Новые технологии уже изменили нашу реальность, но перемены на этом не остановятся. Именно поэтому венчурный рынок дает возможность каждому инвестору стать частью будущего и дать шанс на реализацию потрясающих идей и проектов талантливых умов, стартапов Евразийского региона с возможностью масштабировать их на другие развитые крупные рынки», - отметил организатор и управляющий партнер холдинга MOST Павел Коктышев.

«Искусственный интеллект приносит удивительные инновации и открывает новые горизонты, и к 2030 году может добавить $15,7 триллионов к мировому ВВП. Но технологии бесполезны без талантливых людей. Именно человеческий капитал способствует эволюции искусственного интеллекта, позволяя ему быть на службе умов и предприятий, которые стремятся изменить мир к лучшему. На форуме CEVF мы объединяем технологии и таланты, чтобы вместе сделать будущее ярче и успешнее», - добавляет со-организатор и основатель Investbanq Олжас Жиенкул.

Форум планирует объединить бизнес-ангелов, венчурных инвесторов и фонды, технологические стартапы и корпорации, а также всех заинтересованных в венчурной индустрии названного региона.

В рамках форума международный технопарк Astana Hub проведет Space Tech Battle - битву IT-стартапов в сфере космических технологий. Призовой фонд конкурса $15 тысяч. Заявки на участие принимаются до 20 мая.

В 2022 году венчурный форум прошёл в Алматы и собрал 800 участников, став самым масштабным ивентом для технологической экосистемы Центральной Азии. По словам стартапов, участвовавших в форуме, команды собрали инвестиции на $5М с помощью обычного нетворка с реальными инвесторами. Инвесторы же нашли интересные стартапы и расширили свой нетворк с институциональными игроками.

Форум поддержали Акимат города Алматы и Управление Цифровизации, Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Freedom Broker, международный технопарк Astana Hub, мировой лидер индустрии цифровых платежей компания Visa, Международная Финансовая Корпорация, член группы Всемирного Банка (IFC).

Central Eurasian Venture Forum пройдет на территории отеля Swissôtel Wellness Alatau Almaty (бывший санаторий Алатау) по адресу ул. Таусамалы, 50А. Приобрести билеты на форум, получить место на аллее как стартап можно на сайте.