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В Алматы пройдет турнир Octagon 44 с боями Фирузы Шариповой, Еркебулана Токтара и Адиля Боранбаева

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Апреля 2023, 14:45
В Алматы пройдет турнир Octagon 44 с боями Фирузы Шариповой, Еркебулана Токтара и Адиля Боранбаева Фото: sports.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В субботу в Алматы пройдет турнир по смешанным единоборствам Octagon 44, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В главном бою вечера казахстанский файтер Адиль Боранбаев (21-9-1) сразится с представителем Бахрейна Магомедом Магомедовым (11-0) — на кону будет стоять титул чемпиона лиги Octagon в полусреднем весе.

Также свой бой проведет казахстанский актер Еркебулан Токтар, который имеет рекорд в профи-ММА 5-2 — ему будет противостоять иранец Мохаммед Реза Насери (4-3-1) по прозвищу «Иранский тигр».

Кроме того, в клетку выйдет казахстанская боксерша Фируза Шарипова (рекорд в ММА — 2-0) — ее соперницей будет россиянка Илона Бондаренко (0-1).

Всего в файткарде турнира Octagon 44 в Алматы запланировано шестнадцать боев.


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