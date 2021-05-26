В Алматы пройдет республиканский турнир по греко-римской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алматы примет республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей на призы Даулета Турлыханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

XXI республиканский турнир планируется провести с 27 по 30 мая.

Данное соревнование является отборочным этапом для спортсменов-подростков к мировым стартам. В частности, по итогам соревнований будут сформированы сборные на чемпионаты Азии и мира.

ЧМ среди юниоров пройдет 19-25 июля в Будапеште (Венгрия). А чемпионат Азии, который должен был пройти в Индии, был отменен из-за вспышки коронавируса в стране-организаторе.