В Алматы пройдет Кубок Азии по дзюдо среди юниоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 14 по 16 мая в Алматы состоится Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи памяти Бекета Махмутова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Планируется, что в соревнованиях среди юниоров и молодежи примут участие около 200 мастеров татами из стран Азии. Трехдневный турнир пройдет в спортивном комплексе имени Балуана Шолака в Алматы.

Отметим, что соревнования будут проводиться в этом году в четвертый раз.

Соревновательная программа 14 мая

Юниоры

Старт соревнований - 10:00

Финал - 17:00

Мальчики: -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг,

Девочки: -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг,;

15 мая

Юниоры

Старт соревнований - 10:00

Финал - 17:00

Мальчики: -81 кг, -90 кг, +90 кг

Девочки: -63 кг, -70 кг, +70 кг Юноши: -60 кг, - 66 кг Девочки - 48 кг, -52 кг.

16 мая

Молодежь

Старт соревнований - 10:00

Финал - 17:00

Юноши: -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг;

Девочки: -57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, +78 кг;