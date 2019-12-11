+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -2 °С
USD 386.19 EUR 427.71
RUB 6.07 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы проверяют информацию о возможном крене 9-этажного дома

11 Декабря 2019 11:31
Поделиться:
В Алматы проверяют информацию о возможном крене 9-этажного дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы жители одного из домов микрорайона Зердели подозревают, что их дом накренился, для проверки информации госорганами была создана рабочая группа , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Спасенные в ВКО пеликаны не добрались до Алматинского зоопарка
Маньяка-рецидивиста задержали в Караганде В Алматы перекрыли улицу из-за подозрительной коробки Во время сушки зерна погибла транспортёрщица в Акмолинской области

«10 декабря в 21:10 оперативному дежурному управления кризисными ситуациями ДЧС, от жителя, проживающего по адресу: Алатауский район, мкр. Зердели-6, д. 1/179 поступило сообщение о крене 9-этажного жилого дома», - сообщили в ДЧС.

В связи с этим, организована рабочая группа в составе заинтересованных государственных органов, которая выехала на место.

По мнению жителей, при визуальном осмотре имеется крен. В настоящее время производится обследование дома.

Представители уполномоченных органов работают на месте.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив