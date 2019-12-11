В Алматы проверяют информацию о возможном крене 9-этажного дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы жители одного из домов микрорайона Зердели подозревают, что их дом накренился, для проверки информации госорганами была создана рабочая группа , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 декабря в 21:10 оперативному дежурному управления кризисными ситуациями ДЧС, от жителя, проживающего по адресу: Алатауский район, мкр. Зердели-6, д. 1/179 поступило сообщение о крене 9-этажного жилого дома», - сообщили в ДЧС.

В связи с этим, организована рабочая группа в составе заинтересованных государственных органов, которая выехала на место.

По мнению жителей, при визуальном осмотре имеется крен. В настоящее время производится обследование дома.

Представители уполномоченных органов работают на месте.