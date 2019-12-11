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В Алматы проверяют информацию о возможном крене 9-этажного дома
11 Декабря 2019 11:31
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы жители одного из домов микрорайона Зердели подозревают, что их дом накренился, для проверки информации госорганами была создана рабочая группа , передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«10 декабря в 21:10 оперативному дежурному управления кризисными ситуациями ДЧС, от жителя, проживающего по адресу: Алатауский район, мкр. Зердели-6, д. 1/179 поступило сообщение о крене 9-этажного жилого дома», - сообщили в ДЧС.
В связи с этим, организована рабочая группа в составе заинтересованных государственных органов, которая выехала на место.
По мнению жителей, при визуальном осмотре имеется крен. В настоящее время производится обследование дома.
Представители уполномоченных органов работают на месте.
Ключевые слова: Алматы,
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