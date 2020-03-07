+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -6 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы провели профилактический спуск снежных лавин

7 Марта 2020 14:28
Поделиться:
В Алматы провели профилактический спуск снежных лавин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проведен профилактический спуск снежных лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Автора фейковой рассылки о коронавирусе задержали в Шымкенте
Службы спасения провели день открытых дверей в Алматы В ВКО сохраняется лавинная опасность Готовность спасателей к паводковому периоду проверили в ВКО

В целях обеспечения безопасности отдыхающих на территории горнолыжного курорта «Шымбулак», а также организации превентивных мер, на основании рекомендации РГП «Казгидромет» Казселезащитой осуществлен профилактический спуск снежной массы в бассейне реки Киши Алматы, на участках лавиносборов №26Д (Талгарский перевал).

В результате проведенных работ было спущено 300 куб. м снежной массы, и лавинная обстановка на данных участках не представляет угрозы.

Профилактический спуск проведен​ сотрудниками ​ГУ «Казселезащита» совместно с специализированной организацией ТОО «Нартас» с участием ДЧС, «Центр медицины катастроф», республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК. В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал.

Постами РГП «Казгидромет» и ГУ «Казселезащита» осуществляется постоянный мониторинг за снеголавинной обстановкой. На неотложные меры на базе Алматинского городского эксплуатационного управления ГУ «Казселезащита» создана и приведена в постоянную готовность аварийно-механизированная бригада, состоящая из 30 человек и 20 единиц различной спецтехники.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив