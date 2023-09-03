В Алматы проведут завершающий этап испытания теплосетей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершающий этап гидравлических испытаний тепловых сетей в преддверии нового отопительного сезона проведут на территориях всех районов Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Испытания магистральных и распределительных трубопроводов будут проводиться в контурах улиц:
4 сентября
в Алатауском районе:
Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;
в Алмалинском и Бостандыкском районах:
Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева;
Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева.
4 и 5 сентября
в Алмалинском и Жетысуском районах:
Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева - Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова.
С 4 по 13 сентября
в Бостандыкском районе:
микрорайон Мирас – Аскарова – Садыкова – микрорайоны Орбита - Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – Ходжанова – Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;
микрорайон Казахфильм - Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль.
5 сентября
в Наурызбайском районе:
Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.
5 и 6 сентября
в Ауэзовском районе:
Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;
в Алмалинском, Жетысуском и Медеуском районах:
Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.
6 сентября
в Алатауском районе:
Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі;
в Алмалинском и Бостандыкском районах:
Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.
7 сентября
в Наурызбайском районе:
Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
7 и 8 сентября
в Алмалинском, Ауэзовском и Бостандыкском районах:
Толе би – Сатпаева – Ашимова - Ислама Каримова.
7 и 13 сентября
в Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районах:
Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;
Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Тимирязева – Байтурсынова;
Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.
8 сентября
в Алмалинском и Жетысуском районах:
Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина;
в Алатауском районе:
посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
11 сентября
в Алмалинском районе:
Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека;
в Алатауском районе:
Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.
12 сентября
в Ауэзовскиюом районе:
Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.
12 и 13 сентября
в Алмалинском, Ауэзовском и Бостандыкском районах:
Толе би – Рыскулова – Яссауи – Ислама Каримова.
13 сентября
в Алмалинском районе:
Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи;
в Ауэзовском районе:
Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.
Всем потребителям, проживающим на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов – ежедневно с 4.00 до 7.00 – горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать осторожность.
Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам в Алматы: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.
Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.