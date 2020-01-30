В Алматы проведут открытый конкурс по изучению наследия аль-Фараби на стипендию акима города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 1150 летия со дня рождения философа, мыслителя аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев объявил конкурс по изучению трудов аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Воспитание посредством изучения работ аль-Фараби об интеллектуально-нравственном совершенствовании человека, безусловно, будет способствовать гуманизации общества. В связи с этим объявляем открытый конкурс среди студентов по изучению наследия аль-Фараби на стипендии акима Алматы», — сказал аким.



Как отметил Бакытжан Сагинтаев, поддержка молодежи является одним из основных направлений развития города.

«Именно так и считал мыслитель и в свое время сказал, что «если хочешь узнать будущее страны, покажи мне свою молодежь, и я предскажу твое будущее», — напомнил аким.

Кроме того, было предложено проводить «Олимпиаду аль-Фараби» на международном уровне. Среди озвученных предложений также проведение тренингов для предпринимателей по труду аль-Фараби «Мудрый путь к счастью», разработка интерактивной карты «По следам аль-Фараби», на основе которой будет создан маршрут интерактивного тура.



