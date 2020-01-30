+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.86 EUR 416.78
RUB 6.06 CNY 54.62
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы проведут открытый конкурс по изучению наследия аль-Фараби на стипендию акима города

30 Января 2020 14:26
Поделиться:
В Алматы проведут открытый конкурс по изучению наследия аль-Фараби на стипендию акима города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 1150 летия со дня рождения философа, мыслителя аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев объявил конкурс по изучению трудов аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На размышлениях аль-Фараби можно воспитывать человека как личность – директор бюро ЮНЕСКО
Аль-Фараби гордость не только нашего народа, но и всего исламского мира - Абсаттар Дербисали Планируем открыть филиал университета в Дамаске - ректор КазНУ В Казахстане официально дан старт празднованию 1150-летия аль-Фараби

«Воспитание посредством изучения работ аль-Фараби об интеллектуально-нравственном совершенствовании человека, безусловно, будет способствовать гуманизации общества. В связи с этим объявляем открытый конкурс среди студентов по изучению наследия аль-Фараби на стипендии акима Алматы», — сказал аким.


Как отметил Бакытжан Сагинтаев, поддержка молодежи является одним из основных направлений развития города.
«Именно так и считал мыслитель и в свое время сказал, что «если хочешь узнать будущее страны, покажи мне свою молодежь, и я предскажу твое будущее», — напомнил аким.
Кроме того, было предложено проводить «Олимпиаду аль-Фараби» на международном уровне. Среди озвученных предложений также проведение тренингов для предпринимателей по труду аль-Фараби «Мудрый путь к счастью», разработка интерактивной карты «По следам аль-Фараби», на основе которой будет создан маршрут интерактивного тура.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, аль-Фараби,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив