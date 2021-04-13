В Алматы провакцинировали 70% волонтеров-медиков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 70% волонтеров, задействованных в прививочных пунктах, получили вакцину от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«70% наших волонтеров добровольно привились, остальные наши волонтеры в дальнейшем будут прививаться, то есть мы никого не заставляем во время работы, потому что они сами видят, добровольно приходят и вакцинируются», - сказал в ходе брифинга координатор волонтеров штаба по массовой вакцинации города Алматы Жанибек Солтанай.

Ранее спикер сообщил, что более 900 специально обученных волонтеров-медиков помогают на прививочных пунктах. Все они прошли специальные курсы обучения, организованные Алматинским высшим медицинским колледжем, Высшей Школой общественного здравоохранения и организацией ICAP при Колумбийском университете.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в «красной» зоне по распространению КВИ.