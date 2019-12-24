+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -12 °С
USD 382.65 EUR 424.05
RUB 6.14 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы прошла елка акима города

24 Декабря 2019 12:26
Поделиться:
В Алматы прошла елка акима города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для двухсот детей из малообеспеченных семей и оставшихся без попечения родителей устроили новогодний праздник с участием акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Костюм «175-летие Абая» стал одним из лучших на елке акима СКО
20-метровую елку зажгли в Туркестане Главная казахстанская елка в Нур-Султане на девятом месте в рейтинге самых высоких елок СНГ Около 40 сосен изъяли из продажи в Семее

На елку акима города пригласили учащихся с 1 по 9 классы, в том числе — дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Каждому ребенку вручили подарки.



«Сегодня у вас свои герои, все вы пришли на елку в новогодних костюмах и загадали сокровенные желания, которые обязательно сбудутся. Главное — хорошо учитесь и стремитесь к знаниям, благодаря которым вы станете успешными гражданами нашей большой страны и сможете внести свой вклад в развитие нашего любимого города», — сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, поздравляя детей с Новым годом.


Героями представления вместе с Аяз Ата и Акшакар стали Алдар-косе и Тазша бала, герои мультфильма «Ледяной Джек», ростовые куклы, сказочные персонажи.

В новогоднем представлении приняли участие вокально-хоровая студия «Сенім», танцевальные коллективы «Непоседы», «Наз», «Аспан», «Еркеназ», шоу-балет «Diamond».









Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив