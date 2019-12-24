В Алматы прошла елка акима города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для двухсот детей из малообеспеченных семей и оставшихся без попечения родителей устроили новогодний праздник с участием акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На елку акима города пригласили учащихся с 1 по 9 классы, в том числе — дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Каждому ребенку вручили подарки.









«Сегодня у вас свои герои, все вы пришли на елку в новогодних костюмах и загадали сокровенные желания, которые обязательно сбудутся. Главное — хорошо учитесь и стремитесь к знаниям, благодаря которым вы станете успешными гражданами нашей большой страны и сможете внести свой вклад в развитие нашего любимого города», — сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, поздравляя детей с Новым годом.





Героями представления вместе с Аяз Ата и Акшакар стали Алдар-косе и Тазша бала, герои мультфильма «Ледяной Джек», ростовые куклы, сказочные персонажи.

В новогоднем представлении приняли участие вокально-хоровая студия «Сенім», танцевальные коллективы «Непоседы», «Наз», «Аспан», «Еркеназ», шоу-балет «Diamond».































