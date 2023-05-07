Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В Алматы прошел праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Мая 2023, 16:48
В Алматы прошел праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества Фото: пресс-служба акимата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялось торжественное мероприятие, которое открылось внесением государственного флага Казахстана знаменной группой под аккомпанемент сводного оркестра Алматинского регионального гарнизона, передает МИА «Казинформ».

К мемориалу Славы пришли сотни военных и представителей органов внутренних дел в парадной форме, а также их супруги, дети, родители. Родственники со слезами на глазах наблюдали за тем, как чествуют их близких, которые ежедневно готовы рисковать жизнью ради того, чтобы сохранить мир. На площади собрались и ветераны различных воин, и действующие защитники Отечества, и те, кто еще только учится. Организаторы отметили, что близость Дня защитника Отечества и Дня Победы символизирует преемственность поколений.

photo

У Дома офицеров также состоялась церемония награждения военнослужащих и представителей правоохранительных органов. Награды им вручил заместитель акима города Арман Кырыкбаев.

photo

«Сегодня великий праздник, который мы отмечаем в светлый и солнечный день, чествуя своих защитников Отечества под безоблачным синим небом. Главная миссия наших военных, стражей порядка и спецслужб – хранить мир и покой в стране. Силовые структуры – это безопасность наших рубежей. Пусть так будет и дальше», - сказал Арман Кырыкбаев.

photo

Благодарственные письма получили заместитель начальника департамента обороны – начальник управления комплектования Гаухар Сырлыбаева; начальник отдела планирования и координации департамента обороны Жаслан Далбаев; военный дирижер Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова - руководитель оркестра, старший лейтенант Ади Кабдрахманов; главный специалист группы технического регулирования Управления государственного пожарного контроля, майор гражданской защиты Асет Майлыбаев; старший прокурор Аппаратного управления прокуратуры города Алматы, юрист 1 класса Нурсултан Жиделбай; оперуполномоченный отдела криминальной полиции, майор полиции Мурат Рыскулбеков; оперативный сотрудник департамента КНБ по Алматы Айбек Садыхан; командир взвода МВД РК Управления специализированной службы охраны Алматы, старший лейтенант полиции Айдос Жанкушиков; заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминологии Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова, кандидат юридических наук, профессор, полковник полиции Естай Абилезов; оперуполномоченный департамента экономических расследований и инспекций по особо важным делам Жаксылык Мырзахан.

photo

Кроме того, полковник Раджан Жанысов удостоился ордена «Құрмет», а подполковник Данияр Карманов – ордена «Айбын».

Официальную часть праздника завершили строевые упражнения с оружием от курсантов Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова.

Наблюдая за действиями военных, маршировать пробовали даже маленькие дети, которые пришли на церемонию вместе с родителями.

Затем начался праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Музыкальный подарок защитникам Отечества сделали такие коллективы, как вокальный квартет Il canto, Багдат Абдраимов, Толкын Забирова, Жамиля Серкебаева и многие другие.

photo

photo

Напомним, сегодня, 7 Мая, в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этот день 31 год назад был подписан указ о создании Национальных Вооруженных сил.


Алматы   Акимат   Видео   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы
Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы
Участник марафона умер в Алматинской области
Участник марафона умер в Алматинской области