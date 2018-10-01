В Алматы прошел международный симпозиум по исследованиям тюркского мира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел международный симпозиум, посвященный исследованиям тюркского мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В симпозиуме, проведенном по инициативе Казахского государственного женского педагогического университета, приняли участие более 300 ученых и экспертов из Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Татарстана и Башкортостана.

Как рассказал руководитель пресс-центра университета Жандар Асан, целью проведения симпозиума является укрепление сотрудничества тюркских народов с целью обеспечения мира и спокойствия на планете.

Симпозиум прошел по следующим направлениям: «Казахстанский и мировой опыт подготовки конкурентоспособных специалистов-филологов»; «Модернизация сознания: совершенствование национального сознания с помощью литературы»; «Глобальная система образования: новая методика преподавания социально-гуманитарных дисциплин»; «Латинская графика: история, теория и методика обучения»; «Тюркское сообщество; история и культура»; «Национальные и международные тенденции развития современного образования» и «Актуальные вопросы гендерного образования в тюркоязычных государствах».





В пленарном заседании приняли участие директор Центра Болонского процесса и академической мобильности МОН РК Алмагуль Култуманова, эксперт Международной тюркской академии, доктор PhD Эльмира Калжанова, вице-консул Турции в Казахстане Алтай Алпер, ректор Университета Нийде Омер Халисдемир Турецкой Республики, профессор Мухсин Кар, ректор Бакинского евразийского университета, профессор Назым Хюсейнли, президент Фонда культуры тюркских народов, главный редактор газеты «Тюркский мир» Ахмет Дагдуран, представители зарубежных и отечественных вузов, научных центров.

Ректор КазГЖПУ Гаухар Алдамбергенова, открывая симпозиум, сказала:

«Идея «Мәңгілік ел», возрожденная по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, также основана на принятии Великой степи в качестве Родины всех тюркских народов, призвана обеспечить сохранение и развитие древней национальной культуры. Новое тысячелетие началось с больших политических изменений на Евразийском пространстве. Тюркские государства обрели независимость, сбылась мечта предков. Сегодня Казахстан выступает основным инициатором укрепления сотрудничества родственных народов. Глава государства Нурсултан Назарбаев на VI саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств остановился на вопросах духовного возрождения тюркских народов. Президент предложил разработать специальные проекты «100 человек тюркского мира» и «Святая земля тюркского мира» для сохранения сакральных мест в тюркских странах. Для этого необходимо провести научные исследования на международном уровне. Думаю, что участники симпозиума внесут свой вклад в эти фундаментальные проекты», - сказала Г.Алдамбергенова.





Директор Центра Болонского процесса и академической мобильности МОН РК Алмагуль Култуманова зачитала приветственное слово министра Ерлана Сагадиева участникам симпозиума.

«Развитие образования и науки требует большого труда, терпения и упорства. То, что вы собрались для обмена мнениями в разных областях науки, для придания импульса для реализации общих для тюркского мира научных проектов, говорит о вашей гражданской и социальной ответственности. Думаю, что симпозиум даст новое направление укреплению сотрудничества тюркских народов, проведению исследований, которые будут использованы на мировом уровне. Мы возлагаем на вас большие надежды», - написал министр в своем письме.

Также было зачитано приветственное письмо президента Международной тюркской академии Дархана Кыдырали, в котором он выразил уверенность в том, что дискуссии среди участников симпозиума дадут возможность выдвинуть новые идеи и концепции.





















Автор: Гульмира Госманали