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В Алматы прошёл флешмоб партии «Ақ жол»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Декабря 2020, 19:44
В Алматы прошёл флешмоб партии «Ақ жол»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ТРЦ «MEGA Alma-Ata» прошёл молодежный флешмоб. Акция прошла в рамках предстоящего участия Демпартии «Ақ жол» в выборах депутатов маслихата и Мажилиса Парламента РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Флешмоб прошёл с соблюдением санитарных и карантинных норм. Организатором выступил Молодежный совет Алматинского филиала ДПК «Ак жол».

Музыкальным финалом флешмоба стала песня «Мекенiм Қазақстан». Алматинцам раздали агитационные материалы и поздравили с Днём Независимости.


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