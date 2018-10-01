В Алматы прощаются с писателем Шерханом Муртазой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахском государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова в последний путь провожают известного писателя, журналиста Шерхана Муртазу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проститься с писателем пришли представители казахской интеллигенции, писатели, аким Алматы Бауыржан Байбек, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.







«Мы собрались, чтобы проститься с Шерханом Муртазой. Это для нас невосполнимая утрата. Произведения Шерхана Муртазы переплетены с судьбой нашего народа. Он также был духовным наставником многих людей», - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.





Напомним, писатель Шерхан Муртаза скончался 9 октября на 86-м году жизни.



Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Шерхана Муртазы в связи с его кончиной.



Шерхан Муртаза родился 28 сентября 1932 года в ауле Талапты в Джувалинском районе Джамбулской области. В 1955 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. После окончания университета, в 1955-1962 годах, работал в Казахском государственном издательстве художественной литературы (редактором издательства «Жазушы»), литературным сотрудником, собственным корреспондентом республиканских газет «Лениншiл жас», «Социалистiк Казахстан».

В 1971-1972 годах был главным редактором альманаха «Жалын». С 1973 года - секретарь Союза писателей Казахстана, главный редактор журнала «Жұлдыз». С 1975 по 1994 год - главный редактор республиканских газет «Қазақ әдебиеті», «Социалистік Қазақстан», председатель республиканского государственного комитета по телевидению и радиовещанию. С 1975 года - 2-ой секретарь управления Союза писателей Казахстана. В 1980-1989 годах - главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті», в 1989-1992 годах - главный редактор газеты «Социалистік Қазақстан», в 1992-1994 годах - председатель Государственного комитета телерадиовещания Казахстана. С 1995 года занимался творческой деятельностью.

Первый сборник очерков «Құрылысшы Дәку» увидел свет в 1958 году. Шерхан Муртаза - автор романов «Қара маржан» и «Қызыл жебе», пьес «Сталинге хат» и «Бесеудің хаты».

Его произведения переведены на многие языки мира.







Гульмира Гусмангали