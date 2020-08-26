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В Алматы прокомментировали «пробку» из автобусов возле заправочных станций

26 Августа 2020 18:33
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В Алматы прокомментировали «пробку» из автобусов возле заправочных станций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы прокомментировали «пробку» из автобусов возле заправочных станций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Пользователи соцсетей обратили внимание на скопление автобусов у автозаправочных станций. Ситуацию разъяснили в акимате.

Как сообщили в акимате, газозаправочную станцию по улице Гете закрыли до 30 августа для проведения планового технического осмотра газопровода высокого давления.

«В связи с чем на остальных заправках образовываются очереди. Со следующей недели заправка начнет работать в штатном режиме, и ситуация должна стабилизироваться», - сообщили в управлении городской мобильности.



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#Алматы   #Транспорт  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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