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В Алматы прокомментировали «пробку» из автобусов возле заправочных станций
26 Августа 2020 18:33
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы прокомментировали «пробку» из автобусов возле заправочных станций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Пользователи соцсетей обратили внимание на скопление автобусов у автозаправочных станций. Ситуацию разъяснили в акимате.
Как сообщили в акимате, газозаправочную станцию по улице Гете закрыли до 30 августа для проведения планового технического осмотра газопровода высокого давления.
«В связи с чем на остальных заправках образовываются очереди. Со следующей недели заправка начнет работать в штатном режиме, и ситуация должна стабилизироваться», - сообщили в управлении городской мобильности.
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