В Алматы прокомментировали «пробку» из автобусов возле заправочных станций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы прокомментировали «пробку» из автобусов возле заправочных станций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи соцсетей обратили внимание на скопление автобусов у автозаправочных станций. Ситуацию разъяснили в акимате.

Как сообщили в акимате, газозаправочную станцию по улице Гете закрыли до 30 августа для проведения планового технического осмотра газопровода высокого давления.

«В связи с чем на остальных заправках образовываются очереди. Со следующей недели заправка начнет работать в штатном режиме, и ситуация должна стабилизироваться», - сообщили в управлении городской мобильности.



