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В Алматы произошел второй за день пожар

3 Июня 2020 15:09
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В Алматы произошел второй за день пожар

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошел второй за день пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 13-55 силы и средства ДЧС следуют на место вызова по сообщению о пожаре от очевидца в Медеуском районе, по улице имени Сағадата Нұрмағамбетова, 150. Происходит горение строящегося здания», - сообщили в ДЧС Алматы.

Как сообщается, горела кровля здания. В ДЧС также сообщили, что на месте работают 17 сотрудников противопожарной службы и четыре единицы техники.

Пожар ликвидирован.

Возгорание могло произойти из-за взрыва газового баллона.

Ранее сообщалось, что в Алмалинском районе Алматы произошло задымление в кафе, расположенном на цокольном этаже.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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