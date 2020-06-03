В Алматы произошел второй за день пожар

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошел второй за день пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 13-55 силы и средства ДЧС следуют на место вызова по сообщению о пожаре от очевидца в Медеуском районе, по улице имени Сағадата Нұрмағамбетова, 150. Происходит горение строящегося здания», - сообщили в ДЧС Алматы.

Как сообщается, горела кровля здания. В ДЧС также сообщили, что на месте работают 17 сотрудников противопожарной службы и четыре единицы техники.

Пожар ликвидирован.

Возгорание могло произойти из-за взрыва газового баллона.

Ранее сообщалось, что в Алмалинском районе Алматы произошло задымление в кафе, расположенном на цокольном этаже.