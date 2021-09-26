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    14:44, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Алматы проходит книжный фестиваль Kitap Fest

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Книжный фестиваль Kitap Fest проходит в Алматы, передает МИА «Казинформ».

    Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, посетив книжный форум, отметил интерес детей и подростков к чтению.

    «Посетил VII ежегодный книжный фестиваль Kitap Fest. Радует, что среди увлеченных книгой очень много молодежи», - написал Б. Сагинтаев в Instagram.

    В рамках фестиваля проходят большая ярмарка от книжных магазинов и издательств, презентации книг от казахстанских авторов в «Писательском шатре», обмен мнениями и книгами, выставка архивных фотографий. 5 тысяч книг гости фестиваля получили бесплатно.

    Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, фестиваль посещают горожане с «зеленым» статусом в приложении ASHYQ, обязательно ношение масок.


    Теги:
    Культура Алматы
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