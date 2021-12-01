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В Алматы прогнозируют потепление

1 Декабря 2021 01:40
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В Алматы прогнозируют потепление

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По прогнозу синоптиков, начало декабря в Алматы будет теплым, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Казгидромета, первая декада декабря для алматинцев будет достаточно тёплой.

«1 декабря в Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем прогнозируется до 8-10 тепла. 2 декабря будет переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла», - сообщили метеорологи.

Как отметили синоптики, холодный антициклон, вызвавший морозы, будет постепенно покидать территорию Казахстана. На смену ему придет теплый западный циклон из районов Черного моря.

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#Алматы   #Погода  
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Автор:

Гульзат Сахова

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