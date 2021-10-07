В Алматы продолжается снижение числа заражений коронавирусом – замакима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Суточный прирост КВИ в Алматы с 25 августа снизился с 1,16 до 0,2%. Всего снижение числа заражений в городе составило порядка 74%. Об этом на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным заместителя акима Алматы, с начала текущего года всего зарегистрировано более 152 тыс. случаев КВИ (152 298). Из них только с 19 июля по 6 октября т.г. зарегистрирован 85 000 случаев.

«Летом 2020 года и в начале 2021-го мы преодолели две волны, связанные с уханьским штаммом. Весной 2021 года – волна, спровоцированная штаммом альфа. 19 июля началась самая тяжелая волна заражения, вызванная штаммом дельта. На сегодня мы вышли из этой волны», - отметил Е. Бабакумаров.

С 29 июля по 25 августа Алматы находился на верхнем плато регистрации случаев (1500-1600 случаев). С 26 августа по настоящее время продолжается снижение заражений - с 1600 до 423 на 7 октября.

«Сравнительный анализ показывает следующее. Если при первой волне количество зараженных в Алматы за сутки было 250, второй и третьей волне было порядка 400 и 700, то при штамме дельта уровень заражения в сутки составил 1600 заражений и более», - сообщил заместитель акима мегаполиса.

По его словам, количество вызовов скорой помощи на пике дельты увеличилось более чем в два раза - до 4000, из них до 45% составляли вызовы, связанные с КВИ и пневмонией ковидной этиологии.

При этом уровень госпитализации при четвертой волне КВИ в стационары возрос более чем в 5 раз.

Если при первой волне госпитализация в сутки составляла до 250 человек, при второй и третьей волне - до 400-450, то при четвертой - уровень госпитализации был в два раза выше и доходил до 800 пациентов в сутки.