В Алматы продолжается рост заболеваемости коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова сообщила, что темпы распространения коронавируса будут снижаться, когда треть населения страны выработает иммунитет к вирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Асель Калыковой, рост заболеваемости коронавирусом в Алматы продолжается. Когда он остановится, и заболеваемость начнет снижаться, зависит в том числе от соблюдения горожанами мер профилактики коронавируса, а также, насколько активно население примет участие в вакцинации.

Пока же эпидемиологическая картина по КВИ в мегаполисе не оптимистичная.

«С начала 2021 года в городе зарегистрировано 24 378 случаев заражения, за последние сутки зафиксировано 612 случаев. Фактически с 1 по 13 апреля зарегистрирован 8301 случай коронавирусной инфекции», - сообщила статистические данные заместитель руководителя алматинского ДСЭК А. Калыкова.

По мнению Асель Калыковой, населению ввиду потепления не стоит расслабляться, нужно продолжать соблюдать защитные меры и наращивать темпы вакцинации. Тогда к концу весны, вероятнее всего, мы увидим снижение заболеваемости по сравнению с текущими мартовскими и апрельскими показателями.

Эпидемиолог Алматы призывает горожан соблюдать антиковидные меры, а также записываться на вакцинацию от коронавируса.

В текущем году динамика развития эпидемии КВИ следующая: январь – 3607 случаев, февраль – 2945 случаев, март – 9525 случаев, 13 дней апреля – 8301 случай. Причинами данного роста коронавирусной инфекции в городе Алматы, как отмечалось ранее, является прежде всего распространение мутированных штаммов COVID-19. Подъем заболеваемости совпадает с выявлением мутированных штаммов, при которых отмечается укороченный инкубационный период, поражение всех возрастных групп, включая детей до года, более тяжелое течение и выше летальность.

Асель Калыкова в связи с ростом заболеваемости среди детей призвала родителей принять меры по недопущению их нахождения в местах массового скопления людей, в том числе в торгово-развлекательных центрах. Кроме этого взрослым необходимо обеспечить занятость детей в период карантина в домашних условиях.

Ранее в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ответили , когда в Алматы могут ужесточить карантин.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в «красной» зоне по распространению КВИ.



