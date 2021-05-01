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    00:01, 01 Май 2021 | GMT +6

    В Алматы продлили действие предельной цены на яйца

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы продлили действие предельной цены на яйца первой категории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мера действует с 30 апреля 2021 года. Cрок действия предельно допустимой розничной цены на яйцо куриное (1 категория) в размере 487 тенге/десяток продлен с 30 до 90 календарных дней. Акимат Алматы принял данное решение на основании рекомендаций городской Комиссии по сдерживанию цен.

    Контроль за соблюдением цен будет осуществляться специалистами управления предпринимательства и инвестиций города Алматы совместно с районными акиматами. Нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 100 МРП (291 700 тенге) до 200 МРП (583 400 тенге), при совершении указанных действий в течение года повторно.

    Предельную цену на яйцо в городе Алматы ввели с 1 апреля 2021 года. Данные меры проводятся с целью стабилизации стоимости продукции на рынке и недопущения необоснованного завышения цен реализаторами.

    Соответствующее постановление вступает в силу со дня опубликования.



    Теги:
    Цены и тарифы Алматы Экономика
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