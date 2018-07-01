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В Алматы продлен арест кыргызскому экс-депутату

23 Июля 2018 16:35 198
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В Алматы продлен арест кыргызскому экс-депутату

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Задержанному в ходе спецоперации казахстанскими силовиками бывшему депутату Жогорку Кенеша Кыргызстана Дамирбеку Асылбек уулу продлили срок содержания под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«В отношении Дамирбека Асылбек уулу санкция суда была продлена до 15 августа», - сообщила пресс-служба Алматинского городского суд.

Напомним, в феврале казахстанские силовики провели крупномасштабную спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и городе Алматы. В ходе операции на территории Казахстана были задержаны 35 человек, причастных, по предварительной версии, к контрабанде на границе.

 

 

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Ключевые слова: Суды, Алматы,
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Автор:

Асель Асанова

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