В Алматы продлен арест кыргызскому экс-депутату
23 Июля 2018 16:35 198
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Задержанному в ходе спецоперации казахстанскими силовиками бывшему депутату Жогорку Кенеша Кыргызстана Дамирбеку Асылбек уулу продлили срок содержания под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В отношении Дамирбека Асылбек уулу санкция суда была продлена до 15 августа», - сообщила пресс-служба Алматинского городского суд.
Напомним, в феврале казахстанские силовики провели крупномасштабную спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и городе Алматы. В ходе операции на территории Казахстана были задержаны 35 человек, причастных, по предварительной версии, к контрабанде на границе.
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