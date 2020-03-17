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В Алматы приостановят работу детсадов

17 Марта 2020 17:21
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В Алматы приостановят работу детсадов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям по поводу введения в городе карантина из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На период карантина будет приостановлена работа детских садов; непродовольственных торговых рынков; крупных торгово-развлекательных центров и торговых домов за исключением объектов, находящихся в них, по реализации продуктов питания и лекарственных средств. Мы будем полно и системно информировать горожан через средства массовой информации, социальные сети и мессенджеры для того, чтобы алмаатинцы знали требования карантина, чтобы могли заблаговременно выехать или заехать на территорию города Алматы», - сказал аким в специальном обращении.

На сегодняшний день в стране подтверждены 32 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 15 случаев, Нур-Султане – 17 случаев.

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Ключевые слова: Алматы, Безопасность, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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