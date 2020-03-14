+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 6 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы приостановлены занятия и тренировки в государственных спортивных организациях

14 Марта 2020 17:05
Поделиться:
В Алматы приостановлены занятия и тренировки в государственных спортивных организациях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы приостановлен учебно-тренировочный процесс в государственных спортивных организациях. Об этом сообщили в управлении спорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Инфекционную больницу Актобе посетили члены правительственной делегации
Стала известна новая дата следующего боя Геннадия Головкина Коронавирус: за рукопожатия, объятия и поцелуи будут штрафовать в Бельгии КХЛ сделала официальное заявление по ситуации с коронавирусом

В Алматы функционируют 14 коммунальных спортивных объектов, девять детско-юношеских спортивных школ. В них занимается более 12 тысяч человек. Согласно поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, с 13 марта во всех государственных спортивных школах Алматы приостановлен учебно-тренировочный процесс.

В спортивных предприятиях, финансируемых из средств местного и республиканского бюджетов, приостановлены учебно-тренировочный процесс, предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и реализация социальных проектов в сфере спорта.

Частным спортивным организациям даны рекомендации по временному приостановлению оказываемых услуг в сфере спорта. Следует отметить, что многие организации, а также жители города с пониманием отнеслись к данной рекомендации.

Кроме того, ограничен выезд за пределы Казахстана членам сборных команд Алматы по всем видам спорта. Также отменены международные спортивные мероприятия на территории мегаполиса.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Спорт, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив