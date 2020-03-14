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В Алматы приостановлены занятия и тренировки в государственных спортивных организациях
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы приостановлен учебно-тренировочный процесс в государственных спортивных организациях. Об этом сообщили в управлении спорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Алматы функционируют 14 коммунальных спортивных объектов, девять детско-юношеских спортивных школ. В них занимается более 12 тысяч человек. Согласно поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, с 13 марта во всех государственных спортивных школах Алматы приостановлен учебно-тренировочный процесс.
В спортивных предприятиях, финансируемых из средств местного и республиканского бюджетов, приостановлены учебно-тренировочный процесс, предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и реализация социальных проектов в сфере спорта.
Частным спортивным организациям даны рекомендации по временному приостановлению оказываемых услуг в сфере спорта. Следует отметить, что многие организации, а также жители города с пониманием отнеслись к данной рекомендации.
Кроме того, ограничен выезд за пределы Казахстана членам сборных команд Алматы по всем видам спорта. Также отменены международные спортивные мероприятия на территории мегаполиса.
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