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    11:16, 21 Март 2023 | GMT +6

    В Алматы приехали самокаты Яндекса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 21 марта самокаты Яндекса появятся в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Казахстан станет первым международным рынком, где Яндекс запустит сервис аренды самокатов Wind 4.0 собственной разработки. Инвестиции в запуск сервиса в Казахстане составят более семи миллионов долларов. В дальнейшем Яндекс планирует расширять инвестиции в развитие кикшеринга.

    С 21 марта самокаты Яндекса появятся в Алматы. Чтобы добраться до работы без пробок, отправиться по делам в другой район или просто исследовать город, можно забронировать самокат в приложении Яндекс Go, нажав кнопку «Самокаты». Кнопка появится в приложении после 18:00.


    В городе будут новые модели самокатов собственной разработки Яндекса. Это первый в мире арендный самокат из магниевого сплава, который используется для производства сверхпрочных изделий, например, в авиации. Такое решение делает самокат легче и долговечнее. Кроме того, устройство оснастили не только передними, но и задними амортизаторами и сделали большой дорожный просвет, чтобы передвигаться было комфортно даже по неровной дороге и брусчатке.

    Большое внимание было уделено безопасности устройства. У нового самоката широкая, но короткая платформа. За счёт этого на нём удобно ездить одному, но практически невозможно вдвоём. Так поездки будут безопаснее. Руль стал шире, что сделало самокат более устойчивым, а радиус поворота значительно уменьшился. Благодаря этому будет удобнее разворачиваться на узких улицах. А встроенные поворотники помогут заранее предупредить о маневре на дороге.


    До первой поездки будет доступна инструкция о том, как кататься безопасно. В людных местах, например, в парках или рядом со школами, самокаты автоматически сбрасывают скорость. Эти «медленные зоны» показаны на карте в приложении, скорость там может быть снижена до 15, 10 или 6 км/час.


    После бронирования дойти до нужного самоката можно будет в течение 10 бесплатных минут. Сама поездка стоит от 49 тенге за минуту. Оплата спишется с карты, привязанной к приложению Яндекс Go.


    С одного аккаунта можно забронировать до трёх самокатов — идеально для поездок с родными или друзьями. Арендовать несколько самокатов можно двумя способами: либо через кнопку «Ещё один самокат», которая появится в приложении после брони первого самоката, либо отсканировав QR-код на корпусе самоката.

    Бронирование самокатов станет доступным после обновления Яндекс Go до последней версии. Арендовать и кататься можно с 18 лет. Жизнь и здоровье пользователей во время поездки на самокате Яндекс Go застрахованы.


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