В Алматы пресекли канал сбыта фальшивой валюты на $800 000

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по г.Алматы проводится досудебное расследование в отношении жителя города по факту неоднократного сбыта фальшивой иностранной валюты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Мужчина подозревается в сбыте фальшивой иностранной валюты номиналом 100 долларов США, в количестве 2932 штуки на общую сумму 293 200 долларов США.

Кроме того подозреваемый хранил с целью сбыта 600 000 фальшивых долларов США.

В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.