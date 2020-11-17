Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

В Алматы пресекли канал сбыта фальшивой валюты на $800 000

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Ноября 2020, 11:55
В Алматы пресекли канал сбыта фальшивой валюты на $800 000

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по г.Алматы проводится досудебное расследование в отношении жителя города по факту неоднократного сбыта фальшивой иностранной валюты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Мужчина подозревается в сбыте фальшивой иностранной валюты номиналом 100 долларов США, в количестве 2932 штуки на общую сумму 293 200 долларов США.

Кроме того подозреваемый хранил с целью сбыта 600 000 фальшивых долларов США.

В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


Алматы   Минфин РК   Видео  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК