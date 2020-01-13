В Алматы представили новых судей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов представил коллективу новых судей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Указом Президента Республики Казахстан под №231 от 31 декабря 2019 года «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан» на должность судьи Алматинского городского суда назначен Советхан Сакенов, с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Пополнились новыми кадрами и районные суды. Так, на должность судей Бостандыкского районного суда города Алматы назначены Жамиля Арстанова, с освобождением от должности судьи Илийского районного суда Алматинской области, Ульяна Жалмухамбетова, с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда Павлодарской области. Гулим Муканова назначена на должность судьи Жетысуского районного суда города Алматы, с освобождением от должности судьи Жамбылского районного суда Алматинской области.



