В Алматы предложили новый облик для драмтеатра имени Мухтара Ауэзова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городского планирования и урбанистики города Алматы прошла рабочая встреча по обсуждению реконструкции Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в официальном Telegram-канале управления городского планирования и урбанистики, на обсуждение был представлен проект архитектора Берика Молжигита, который предложил обновить главный фасад с заменой мраморной плит в проемах на стеклянные витражи. По мнению архитектора, открытые витражи позволят связать внутренний мир театра с внешней городской средой. По задумке, за витражами галерея театра заработает как новое общественное пространство отдыха, где смогут проводить свой досуг алматинцы, пришедшие в театр.

В то же время, как напомнил автор первоначального проекта Ораз Баймурзаев, здание театра скоро отметит 50-летний юбилей.

«Предложенный вариант несет в себе конструктивный недостаток. Секция, которую хотят заменить на витраж, несёт в себе нагрузку консоли внешнего фасада длиной в 4,8 метра. Театр должен остаться театром, в котором осталось таинство действия. По моему мнению, здание классического театра должно быть без витражей, ведь это наше народное достояние», — рассказал он.

Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов рассказал, что предложенный вариант с витражами нарушает облик исторического памятника республиканского значения.

«Нужно сохранить фасад в первозданном облике, применив высокотехнологичные материалы. Стоит проработать другие варианты реконструкции фасада, помимо замены секций на витражи», — добавил он.

Отметим, что по первоначальному обращению от 1 ноября 2019 года по реконструкции театра управление городского планирования и урбанистики города Алматы дало мотивированный отказ, в связи с необходимостью сохранить исторический и всем полюбившийся облик театра.

«Архитектурный облик и объем здания театра в целом должны быть сохранены, в том числе, центральная часть здания (три пролета мраморной облицовки). В связи с чем, необходимо предоставить другой вариант фасадов (3D виды) в цветовом решении с указанием материалов в дневном и ночном виде», — указали в управлении городского планирования и урбанистики.

Отметим, что управление городского планирования и урбанистики города Алматы продолжит рабочие встречи с разработчиком проекта по реконструкции театра. Вопросы благоустройства территории будут подниматься на отдельной встрече, итоги которой также будут опубликованы на официальных страницах управления.







