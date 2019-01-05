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В Алматы пожар перекинулся с жилого дома на здание фирмы

5 Января 2019 02:20 142
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В Алматы пожар перекинулся с жилого дома на здание фирмы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Частный жилой дом на трех хозяев сгорел в Алматы, огонь перекинулся также на соседнее здание фирмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

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«4 января в 22:44 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Тлендиева в Алматы. Произошло возгорание частного дома на трех владельцев на площади 130 кв.метров, с последующим переходом огня на примыкающее здание фирмы «Star line» на площади 50 кв.м. Общая площадь пожара 180 кв.м», - говорится в сообщении КЧС.

Пожар локализован в 24:11 и ликвидирован в 23:35. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На место пожара было привлечено 27 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС г.Алматы.

 

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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