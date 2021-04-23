В Алматы появятся новые парки: жители смогут высказать свои пожелания

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Какие новые парковые зоны появятся в Алматы и как будет вестись обсуждение с жителями города. Об этом рассказали в управлении зеленой экономики Алматы (УЗЭ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Месяц назад выступая на совещании по развитию Алматы, Глава государства, подчеркнул, что Алматы утратил славу зеленого, чистого города. Президент отметил, что «мы обязаны вернуть Алматы репутацию «зеленого» города». Для улучшения экологии города необходимо последовательно наращивать «зеленый» массив, городу нужны не новостройки в центре города, а ухоженные парки, скверы, зеленые улицы, отмечал Глава государства.

В управлении зеленой экономики Алматы рассказали МИА «Казинформ» о создании новых парков в Алматы и как будет обеспечена прозрачность решений.

«Акимат города руководствуется новой градостроительной политикой - это формирование самодостаточных центров в каждом районе. Наша задача - подчеркнуть идентичность районов, создать безопасные, комфортные парки. Акимат Алматы перешел на принципиально новые подходы. Это полицентричное планирование парковых зон, ориентир на создание удобных мест для прогулок, а также работа с жителями города еще на стадии проектирования», - отметили в управлении.

В этом году в городе начинается строительство сразу 9 новых парковых зон:

Создание парка возле Аэропортовского озера в Турксибском районе

«В 2020 году проведен первый этап благоустройства уникального актива города, создан парк «Желтоксан». В 2021 году мы продолжаем благоустройство, включая берег у озера, рощу и лог через улицу Бухтарминскую. Сейчас территория представляет собой заброшенный вид, но имеет огромный потенциал», - отметили в управлении.

В первую очередь, будет сохранен естественный, природный характер этого места. Будет создан городской парк с организацией доступа к воде для посетителей и рыболовов. Запланировано строительство пешеходного моста через лог и формирование пешеходных путей.

Отдельное внимание будет уделено озеленению, восстановлению существующего зеленого фонда и посадке новых деревьев, кустарников.

Создание парковой зоны в Сосновом бору в Алатауском районе

Как говорят в управлении, одна из масштабных посадок зеленых насаждений проведена в Сосновом бору вместе с алматинцами. На бывшем пустыре теперь растет более 3 тысяч хвойных деревьев. В 2020 году акиматом района проведен первый этап благоустройства.

В 2021 году планируется создание нового места отдыха для всей семьи в 63 га, а также установка детских и спортивных площадок из экологически чистых материалов. Посадка зеленых насаждений продолжится.

Создание парковой зоны в микрорайоне Ожет Алатауского района

Это один из масштабных проектов акимата по созданию общественных пространств. Планируется благоустроить территорию вокруг озера и создать парк «с нуля».

Управление зеленой экономики создаст единую концепцию развития парка, очистит озеро и реку, усовершенствует инфраструктуру, обеспечит освещение по всей территории парка, установит спортивные и детские площадки с безопасным экологически чистым покрытием, установлены пандусы. Будет проведен комплекс инженерных мероприятий по рациональному использованию земельных ресурсов. Кроме того, будут установлены скамейки, урны, будут применены современные архитектурные приемы, предусмотрено тротуарное покрытие.

В будущем парке будет зонирование: территория будет поделена на активный вид досуга и спокойный. Также будет применен ландшафтный дизайн, будет установлена автоматизированная система полива с устройством накопительных резервуаров. В парке будет установлены камеры видеонаблюдения с выведением в департамент полиции.

Создание парковой зоны в микрорайоне Зердели Алатауского района

Парковая зона в микрорайоне Зердели станет началом зеленого коридора. В 2020 году на 42 га высажено 12 тысяч деревьев. Сейчас разрабатывается проект по благоустройству парка.

Будет создана единая концепция развития парка, проведены работы по совершенствованию инфраструктуры. По всей территории парка будет освещение территории. Предусмотрена установка спортивных, детских площадок с безопасным и экологически чистым покрытием и пандусами.

Парк будет поделен на несколько зон: на активный и спокойный вид отдыха. Также будет применен ландшафтный дизайн, будет установлена автоматизированная система полива с устройством накопительных резервуаров. В парке будет установлены камеры видеонаблюдения с выведением в департамент полиции. Предусмотрено строительство общественного туалета.

Парковая зона вдоль русла реки Боралдай Алатауского района

Новый терренкур вдоль реки Боралдай свяжет парк и Сосновый бор, однако там нет условий для прогулок и площадок для занятия спортом. Предлагается создать полноценную зону для досуга с уникальным природным ландшафтом.

Будет создана единая концепция развития парка. По всей территории будет проведено освещение. Будет проведен комплекс инженерных мероприятий по рациональному использованию земельных ресурсов. Предусмотрена установка детских, спортивных площадок из экологически чистых материалов с безопасным покрытием и с пандусами. Запланирована очистка русла реки от мусора, грязи и ила. Будут установлены малые архитектурные формы в единой стилистике. Предусмотрено озеленение территории парка и установка автоматизированной системы полива с устройством накопительных резервуаров.

В парке будет установлены камеры видеонаблюдения с выведением в департамент полиции. Предусмотрено строительство общественного туалета.

- устройство пандусов и тактильных плит;

Парковая зона по улице Ибрагимова в микрорайоне Алатау Медеуского района

Строительство еще одной парковой зоны запланировано в этом году. Будет разработана единая концепция развития парка. Предусмотрено совершенствование инфраструктуры и осуществление комплекса инженерных мероприятий по рациональному использованию земельных ресурсов.

На территории парка будет проведено освещение. Будущее общественное пространство будет поделено на несколько зон: на активный вид отдыха и на спокойный. Будут установлены спортивные и детские площадки из экологически чистых материалов, а также малые архитектурные формы. На территории парка предусмотрена посадка зеленых насаждений, а также установка автоматизированной системы полива с устройством накопительных резервуаров. Также на территории парка будет установлен общественный туалет.

Создание парковой зоны в микрорайоне Кокмайса Жетысуского района

В этом микрорайоне нет общественных пространств для прогулок. Поэтому согласно концепции полицентричного планирование, на этой территории будет создан абсолютно новый парк «с нуля». Сейчас это заброшенное место, куда никто не ходит.

«Мы предусмотрели установку детских и спортивных площадок с использованием экологически чистых материалов, а также с безопасным покрытием и установкой пандусов. Будет проведен комплекс инженерных мероприятий по рациональному использованию земельных ресурсов. Кроме того, будут установлены скамейки, урны, современные архитектурные приемы, предусмотрено тротуарное покрытие», - отметили в УЗЭ.

В будущем парке будет зонирование: территория будет поделена на активный вид досуга и спокойный. По всему периметру предусмотрены камеры видеонаблюдения. Также запланировано строительство общественного туалета.

Создание парковой зоны в микрорайоне Кемель Жетысуского района

«В микрорайоне Кемель также среди плотной застройки нет места для прогулок. Поэтому для нас принципиально важно создать комфортное место для всех – детей, подростков, их родителей и старшего поколения. Парк будет поделен на несколько зон: на активный и спокойный вид отдыха. Также будет применен ландшафтный дизайн, будет установлена автоматизированная система полива с устройством накопительных резервуаров. В парке будет установлены камеры видеонаблюдения с выведением в департамент полиции. Предусмотрено строительство общественного туалета», - рассказали в управлении.

На территории парка предусмотрена посадка зеленых насаждений, а также установка автоматизированной системы полива с устройством накопительных резервуаров. Также на территории парка будет установлен общественный туалет.

Создание парковой зоны в микрорайоне Кокжиек в Турксибском районе

В марте управление зеленой экономики и акимат Турксибского района провели посадку зеленых насаждений в микрорайоне Кокжиек. На пустыре было посажено более 500 саженцев лиственных пород. Посадки в этом месте продолжаются. И в скором времени на этом месте будет организована парковая зона площадью 4 га.

В целом как отметили в управлении, для обеспечения прозрачности принятых решений и принципа «слышащего государства», объявленного Президентом Казахстана, управление зеленой экономики по всем проектам включило требования для поставщиков о необходимости проведения социального опроса, ворк-шопов с жителями и экспертами не позднее 20 дней со дня заключения договора.

«Это даст возможность горожанам передать подрядчикам свои пожелания по строительству и реконструкции, а затем при проектировании будет максимально учтено предложение жителей, чтобы им было комфортно посещать парки и скверы», - подчеркнули в управлении.