АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пошел снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщили в Казгидромете, через Казахстан проходит холодный антициклон, идущий из районов Скандинавского полуострова, вызвавший переход дождя в снег и понижение температуры воздуха.

По прогнозу синоптиков, резкое понижение температуры воздуха ожидается сегодня.

«На 21 апреля в Алматы переменная облачность, дождь, временами сильный. Гроза, возможен град. Ветер северо-восточный, порывы от 10 м/с до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 7-9 тепла», сообщили в филиале Казгидромета.

Ночью 21-23 апреля в южной столице местами будут заморозки до 3 градусов.



