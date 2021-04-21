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    14:09, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    В Алматы пошел снег

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пошел снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как ранее сообщили в Казгидромете, через Казахстан проходит холодный антициклон, идущий из районов Скандинавского полуострова, вызвавший переход дождя в снег и понижение температуры воздуха.

    По прогнозу синоптиков, резкое понижение температуры воздуха ожидается сегодня.

    «На 21 апреля в Алматы переменная облачность, дождь, временами сильный. Гроза, возможен град. Ветер северо-восточный, порывы от 10 м/с до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 7-9 тепла», сообщили в филиале Казгидромета.

    Ночью 21-23 апреля в южной столице местами будут заморозки до 3 градусов.



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