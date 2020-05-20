В Алматы помогли бабушке, проживавшей с внуками в паркинге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Бабушке, проживавшей с дочерью-инвалидом и 4 малолетними внуками в паркинге, помогли с жильем, а полицейские оказали материальную помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинские полицейские помогли пенсионерке, которая почти всю зиму вместе с дочерью – инвалидом и четырьмя внуками, младшей из которых всего девять месяцев, проживала в подземном паркинге ЖК, где она работала сторожем.

«Увидев телевизионный сюжет о бабушке с малышами, в сердце защемило. Лично я долго не мог отойти от увиденного. Оказалось, что эта история не оставила равнодушными и моих коллег. Мы единогласно решили помочь пенсионерке, отыскали ее. Оказалось, что местные исполнительные органы помогли женщине с жильем. Те средства, которые мы собрали с личным составом, мы передали в руки Дариги апай. Внукам приобрели сладости, а подрастающей малышке привезли ходунки. Теперь ей есть, где делать свои первые шаги», – рассказал начальник УП Ауэзовского района Алишер Турсынбетов.

В свою очередь, пенсионерка Дарига Касымова поблагодарила стражей порядка за внимание, материальную помощь и пожелала им крепкого здоровья, а также силы в борьбе с преступностью и наведении порядка в мегаполисе.

«Мы и впредь будем навещать эту семью, в пределах своих возможностей будем помогать ей», – заверили полицейские.