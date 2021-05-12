В Алматы покупателям рассказали о их правах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы разъяснили права потребителей по некачественным товарам и услугам. Об этом на онлайн-платформе РСК Алматы рассказал руководитель департамента по защите прав потребителей города Алматы Министерства торговли и интеграции РК Арман Аксубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам в Алматы ежесекундно совершаются приобретения товаров и вместе с тем граждане сталкиваются с низким их качеством и даже порой обманом со стороны продавцов.

«Неудобных ситуаций в рамках товарно-денежных отношений существует множество. Обычно в торговых местах идут навстречу и меняют или возвращают деньги за товар ненадлежащего качества. В таком деле немаловажно иметь подтверждающие покупку документы, товарный или фискальный чек», – сказал спикер.

Руководитель департамента по защите прав потребителей Алматы подчеркнул, что согласно закону «О защите прав потребителей» в случае приобретения товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, потребитель вправе по своему выбору потребовать, соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, замены на товар аналогичной марки или же замены на такой же товар другой с соответствующим перерасчетом покупной цены. В противном случаем, потребовать расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Арман Аксубаев также рассказал об экспертизе товаров.

«Если в результате проверки товара установлено, что недостатки отсутствуют или возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения, потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а также расходы на транспортировку товара. При этом необходимо помнить, что потребитель вправе принять участие в проверке качества и проведении экспертизы товара лично или через своего представителя, а также провести проверку товара за свой счет», – сообщил спикер.

Арман Аксубаев в качестве рекомендаций порекомендовал потребителям в случае приобретения некачественного товара сфотографировать покупку и свое пребывание в торговом заведении.

«В магазинах не запрещено фотографировать сам товар или полку. Это в дальнейшем может сослужить хорошую службу, если чек утерян или его не выдали», – добавил руководитель департамента.