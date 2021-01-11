Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

В Алматы подвели предварительные итоги работы штаба ОФ «Дорогу молодым»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Января 2021, 00:50
В Алматы подвели предварительные итоги работы штаба ОФ «Дорогу молодым»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В общегородском пресс-центре региональной службы коммуникаций г. Алматы состоялся брифинг о подведении работы Штаба независимых наблюдателей Общественного Фонда «Дорогу молодым» с участием руководителя Штаба Рафаэля Гасанова, гражданского активиста Дамирбека Идрис и инициатора Хартии «О беспристрастном и честном наблюдении на выборах» Айгуль Сагадибековны Соловьёвой, передает МИА «Казинформ».

Первым выступил Дамирбек Идрис, который рассказал о том, что, на их взгляд, имела место недоработка со стороны ТИК в предотвращении нарушений избирательного процесса. А именно – опрос граждан на территории участков, видео и фото фиксация, что является нарушением тайны голосования и, в принципе, нарушением международных пактов. «Также хочу заметить, что надзорные органы работали постфактум, хотя их обязанность осуществлять надзор за защитой прав граждан Казахстана, что закреплено в нашей Конституции», - сказал он.

Рафаэль Гасанов кратко подвёл итоги по работе штаба: «В целом, я доволен работой наших наблюдателей. Все старались вести мониторинг беспристрастно, в соответствии с принципами Хартии. На данный момент можно сказать, что грубых нарушений не обнаружено, но были моменты, которые мы будем ещё изучать и анализировать. За сегодня на телефон горячей линии к нам поступило порядка двухсот обращений, в основном они касались консультационных вопросов, но можно выделить несколько так сказать, направлений. Во-первых, это вопросы с ПЦР тестами, Затем - нехватка мест для наблюдателей, но эти вопросы разрешились оперативно, буквально в течении одного-двух часов. Многие граждане интересовались возможностью голосования посредством цифровой подписи. По этому вопросу нами уже разработаны рекомендации, и мы направим их в соответствующие структуры. Были, конечно, и нарушения, которые нас несколько возмутили. На одном из участков некие лица буквально допрашивали наблюдателей, требовали у них документы, тем самым препятствовали исполнению их гражданского долга. В то же время всячески оказывали внимание наблюдателям от партий. Но мы – независимые наблюдатели! Наши волонтёры не состоят нив каких партиях! Эти случаи мы тоже зафиксировали, изучим и дадим им соответствующую оценку в итоговом отчёте».

В завершении брифинга Айгуль Соловьёва сказала: «Главное, что показали сегодняшние выборы - гражданское общество смогло продемонстрировать свою зрелость. Кроме нас присутствовало много других групп наблюдателей – это уже движение в сторону прогресса.

О том, как проходил процесс, уже было сказано. Я хочу отметить, что довыборный мониторинг показал очень высокую степень готовности всех наших структур. Казахстан выполнил определённые задачи, предоставив равные права всем избирателям, выборы прошли в соответствии с самыми основными международными документами – это и обязательства ОБСЕ по демократическим выборам, и Стамбульские встречи на высшем уровне, и Копенгагенский документ… Хотя грубых нарушений сегодня зафиксировано не было, пока рано говорить о результатах мониторинга, вот завтра мы получим данные по наблюдениям, внимательно их изучим, дадим по каждому случаю нарушения соответствующую оценку и тогда уже сможем предоставить отчет, в котором отразим все обнаруженные факты».


Алматы   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом