В Алматы подвели предварительные итоги работы штаба ОФ «Дорогу молодым»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В общегородском пресс-центре региональной службы коммуникаций г. Алматы состоялся брифинг о подведении работы Штаба независимых наблюдателей Общественного Фонда «Дорогу молодым» с участием руководителя Штаба Рафаэля Гасанова, гражданского активиста Дамирбека Идрис и инициатора Хартии «О беспристрастном и честном наблюдении на выборах» Айгуль Сагадибековны Соловьёвой, передает МИА «Казинформ».

Первым выступил Дамирбек Идрис, который рассказал о том, что, на их взгляд, имела место недоработка со стороны ТИК в предотвращении нарушений избирательного процесса. А именно – опрос граждан на территории участков, видео и фото фиксация, что является нарушением тайны голосования и, в принципе, нарушением международных пактов. «Также хочу заметить, что надзорные органы работали постфактум, хотя их обязанность осуществлять надзор за защитой прав граждан Казахстана, что закреплено в нашей Конституции», - сказал он.

Рафаэль Гасанов кратко подвёл итоги по работе штаба: «В целом, я доволен работой наших наблюдателей. Все старались вести мониторинг беспристрастно, в соответствии с принципами Хартии. На данный момент можно сказать, что грубых нарушений не обнаружено, но были моменты, которые мы будем ещё изучать и анализировать. За сегодня на телефон горячей линии к нам поступило порядка двухсот обращений, в основном они касались консультационных вопросов, но можно выделить несколько так сказать, направлений. Во-первых, это вопросы с ПЦР тестами, Затем - нехватка мест для наблюдателей, но эти вопросы разрешились оперативно, буквально в течении одного-двух часов. Многие граждане интересовались возможностью голосования посредством цифровой подписи. По этому вопросу нами уже разработаны рекомендации, и мы направим их в соответствующие структуры. Были, конечно, и нарушения, которые нас несколько возмутили. На одном из участков некие лица буквально допрашивали наблюдателей, требовали у них документы, тем самым препятствовали исполнению их гражданского долга. В то же время всячески оказывали внимание наблюдателям от партий. Но мы – независимые наблюдатели! Наши волонтёры не состоят нив каких партиях! Эти случаи мы тоже зафиксировали, изучим и дадим им соответствующую оценку в итоговом отчёте».

В завершении брифинга Айгуль Соловьёва сказала: «Главное, что показали сегодняшние выборы - гражданское общество смогло продемонстрировать свою зрелость. Кроме нас присутствовало много других групп наблюдателей – это уже движение в сторону прогресса.

О том, как проходил процесс, уже было сказано. Я хочу отметить, что довыборный мониторинг показал очень высокую степень готовности всех наших структур. Казахстан выполнил определённые задачи, предоставив равные права всем избирателям, выборы прошли в соответствии с самыми основными международными документами – это и обязательства ОБСЕ по демократическим выборам, и Стамбульские встречи на высшем уровне, и Копенгагенский документ… Хотя грубых нарушений сегодня зафиксировано не было, пока рано говорить о результатах мониторинга, вот завтра мы получим данные по наблюдениям, внимательно их изучим, дадим по каждому случаю нарушения соответствующую оценку и тогда уже сможем предоставить отчет, в котором отразим все обнаруженные факты».