В Алматы подвели итоги городского проекта «Джамп Роуп»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В школах Алматы прозвенел последний звонок, а вместе с ним завершился и городской спортивный проект «Джамп Роуп», передает МИА «Казинформ».

На протяжении всего учебного года тысячи алматинских школьников изучали новый вид спорта и соревновались в умении прыгать через спортивную скакалку.

Алматы стал одним из первых городов Казахстана, где развитие и популяризация такого нового вида спорта, как спортивная скакалка, активно поддерживаются на уровне городского акимата. В прошлом году проект был включен в социальную программу по развитию массового спорта «Спорттык Алматы».

«В этом году наша школа принимала участие в городском проекте «Джамп Роуп». В начале мы, учителя физической культуры, прошли бесплатные курсы по спортивной скакалке. В течение учебного года мы с учениками изучали базовые элементы и упражнения, а также участвовали в соревнованиях по джамп роуп. Благодаря этому проекту получилось поддерживать и физическую активность среди школьников и увлечь их новым видом спорта. Хочу поблагодарить акимат города и организаторов программы «Спорттык Алматы» за такой полезный и интересный проект, - делится впечатлениями учитель физической культуры школы-гимназии №168 Улан Рахманкызы.

По словам организаторов, в проекте участвовали более 95% городских школ. Представители «Спорттык Алматы» бесплатно предоставили всем участникам спортивный инвентарь для занятий, специальные бисерные скакалки. Призеров школьных соревнований награждали дипломами и медалями, всех остальных участников - сертификатами.

«С сентября мы развиваем спортивную скакалку в школах Алматы. С самого начала старались вовлечь в проект как можно больше общеобразовательных учебных заведений. Думаю, что нам удалось осуществить наши планы. Стоит отметить, что за этот учебный год серьезно вырос спортивный уровень алматинских школьников. Дети изучали новый вид спорта, участвовали в онлайн-турнирах. Победители пробовали свои силы в республиканских соревнованиях, в итоге четыре спортсмена из Алматы прошли отбор на Всемирные игры. Это очень хорошие результаты за столь короткий срок. У нас большие планы. Мы планируем активно развивать этот вид спорта в нашей стране, - рассказывает руководитель проекта «Джамп Роуп» Альфия Кальмаганбетова.

По информации организаторов, только с февраля по май в проекте принимали участие 18 500 учеников из 69 школ города. Всего за второе полугодие в школах Алматы было проведено более 370 онлайн-турниров по спортивной скакалке.